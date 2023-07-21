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Marmaray intihar girişimi! Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray seferleri ne zaman başlayacak?

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Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray seferleri ne zaman başlayacak? soruları araştırılıyor. Marmaray intihar girişimi Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray seferleri ne zaman başlayacak? gündeme geliyor. Peki, Marmaray intihar girişimi Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray seferleri ne zaman başlayacak?

Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyorMarmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da son dönemde yaşanan intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray seferleri iptal mi ve Marmaray seferleri ne zaman başlayacak merak ediliyor. Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray seferleri ne zaman başlayacak? soruları gündeme geliyor. Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray seferleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ı kullanmak isteyen yolcular, seferlerin çok fazla geciktiğini vurgulayarak şikayetlerini dile getirdi.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Marmaray'da son dönemde yaşanan intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda saat 11.20'de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da yaşanan üzücü olayın ardından yolcular, seferlerin 1 saat kadar geciktiğini ileri sürerek sosyal medyadan isyan etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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