Marmaray intihar girişimi! Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray seferleri ne zaman başlayacak?

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MARMARAY İNTİHAR GİRİŞİMİ

Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ı kullanmak isteyen yolcular, seferlerin çok fazla geciktiğini vurgulayarak şikayetlerini dile getirdi.

MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

MARMARAY SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Marmaray'da son dönemde yaşanan intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda saat 11.20'de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da yaşanan üzücü olayın ardından yolcular, seferlerin 1 saat kadar geciktiğini ileri sürerek sosyal medyadan isyan etti.