Marmaray hangi kuruma bağlı ve Marmaray'ı İBB mi işletiyor merak ediliyor. Marmaray kime bağlı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Marmaray hangi kuruma bağlı? Marmaray'ı İBB mi işletiyor, kime bağlı?

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MARMARAY HANGİ KURUMA BAĞLI?

6461 sayılı yasa gereği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ya da kısaca TCDD, Türkiye'deki demiryolu altyapısını yapan, trafiğini düzenleyen, kontrol eden kamu kurumudur. Marmaray istasyonları TCDD'ye bağlıdır. Bununla birlikte, Marmaray'ın tüm istasyonları 24 saat izlenmektedir. Hergün yolcuların yoğun olduğu saatlerde tarife dışı ek seferler yapılmakta ve yolcu yoğunluğu azaltılmaya çalışılmaktadır.

MARMARAY NE KADAR?

1 – 7 İstasyon Arası 7.67 ₺ --3.73 ₺ -- 5.47 ₺

8 – 14 İstasyon Arası 9.85 ₺ -- 4.60 ₺ -- 6.80 ₺

15 – 21 İstasyon Arası 11.38 ₺ -- 5.48 ₺ -- 7.99 ₺

22 – 28 İstasyon Arası 13.13 ₺ -- 6.24 ₺ -- 9.31 ₺

29 – 35 İstasyon Arası 15.32 ₺ -- 7.33 ₺ -- 10.94 ₺

36 – 43 İstasyon Arası 16.96 ₺ -- 7.67 ₺ -- 11.82 ₺

Halkalı – Gebze Tam Ücret 16.96 TL, Öğrenci 7.67 TL, Sosyal 11.82 TL

Küçükçekmece – Pendik Tam Ücret 15.32 TL, Öğrenci 7.33 TL, Sosyal 10.94 TL

Tuzla – Zeytinburnu Tam Ücret 13.13 TL, Öğrenci 6.24 TL, Sosyal 9.31 TL

İçmeler – Ayrılıkçeşmesi Tam Ücret 11.38 TL, Öğrenci 5.48 TL, Sosyal 7.99 TL

Cevizli – Üsküdar Tam Ücret 9.85 TL, Öğrenci 4.60 TL, Sosyal 6.80 TL

Maltepe – Pendik Tam Ücret 7.67 TL, Öğrenci 3.73 TL, Sosyal 5.47 TL

Yenikapı – Bostancı Tam ücret 9.85 TL Öğrenci 4.6 TL, Sosyal 6.8 TL

Marmaray Tam Bilet Ücretleri

Halkalı – Gebze arası Tam Ücret: 16.96 TL,

Küçükçekmece – Pendik arası Tam Ücret: 15.32 TL,

Tuzla – Zeytinburnu arası Tam Ücret: 13.13 TL,

İçmeler – Ayrılıkçeşmesi arası Tam Ücret: 11.38 TL,

Cevizli – Üsküdar arası Tam Ücret: 9.85 TL,

Maltepe – Pendik arası Tam Ücret: 7.67 TL,

Yenikapı – Bostancı arası Tam Ücret: 9.85 TL

Marmaray Öğrenci Ücretleri

1-7 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 3.73 ₺

8-14 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 4.60 ₺

15-21 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 5.48 ₺

22-28 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 6.24 ₺

29-35 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 7.33 ₺

36-43 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 7.67 ₺

Marmaray Sosyal (Öğretmen/Yaşlı) Bilet Ücretleri