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Marmaray durakları neler? 2023 Güncel marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor?

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Marmaray durakları neler? 2023 Güncel marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasını birleştiren banliyö tren hattı Marmaray araştırılan konular arsında yer alıyor. Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze, Bakırköy, Bostancı, Pendik, Kartal, Kazlıçeşme, Küçükçekmece gibi duraklarının yanı sıra diğer durakları da araştırılıyor. Peki, Marmaray durakları neler? 2023 Güncel Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor? Marmaray aktarma durakları neler?

43 durağı bulunan Marmaray durak isimleri merak edildi. Anadolu ve Avrupa yakası arasında ulaşımı sağlayan Marmaray banliyö treninin durakları merak edildi. Peki, Marmaray durakları neler? 2023 Güncel Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor? Marmaray aktarma durakları neler? İşte detaylar haberimizde...

Halkalı İstasyonu

Mustafa Kemal İstasyonu

Küçükçekmece İstasyonu

Florya İstasyonu

Florya Akvaryum İstasyonu

Yeşilköy İstasyonu

Yeşilyurt İstasyonu

Ataköy İstasyonu

Bakırköy İstasyonu

Yenimahalle İstasyonu

Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Kaynarca İstasyonu

Tersane İstasyonu

Güzelyalı İstasyonu

Aydıntepe İstasyonu

İçmeler İstasyonu

Tuzla İstasyonu

Çayırova İstasyonu

Fatih İstasyonu

Osmangazi İstasyonu

Darıca İstasyonu

Gebze İstasyonu

Marmaray durakları neler? 2023 Güncel marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor?

Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.

Gebze Halkalı arasında Marmaray Hattı 43 duraktan oluşur. Mesafesi 72 km, seyahat süresi 109 dakikadır.

Pendik Sirkeci arasında 18 durak vardır. Mesafesi 31 km, seyahat süresi 46 dakikadır.

Kartal Yenikapı arasında 17 durak vardır. Mesafesi 30 km, seyahat süresi 45 dakikadır.

Maltepe Zeytinburnu arasında 15 durak vardır. Mesafesi 26 km, seyahat süresi 40 dakikadır.

Bostancı Kazlıçeşme arasında 10 durak vardır. Mesafesi 18 km, seyahat süresi 26 dakikadır.

Göztepe Bakırköy arasında 11 durak vardır. Mesafesi 19 km, seyahat süresi 29 dakikadır.

Tramvay Aktarması: Yenikapı ve Sirkeci

İdo'ya Aktarma: Yenikapı, Sirkeci

Metroya Aktarma: Ataköy, Ayrılıkçeşmesi, Bakırköy, Bostancı, Göztepe, Halkalı, İçmeler, Pendik,Sirkeci, Üsküdar ve Yenikapı Marmaray duraklarından Metroya aktarma yapılır.

Hızlı Tren Aktarma: Halkalı, Bakırköy, Kadıköy SöğütlüÇeşme, Bostancı ve Pendik duraklarından Hızlı Trene aktarma yapılabilir.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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