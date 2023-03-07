Marmaray durakları neler? 2023 Güncel marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor?
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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasını birleştiren banliyö tren hattı Marmaray araştırılan konular arsında yer alıyor. Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze, Bakırköy, Bostancı, Pendik, Kartal, Kazlıçeşme, Küçükçekmece gibi duraklarının yanı sıra diğer durakları da araştırılıyor. Peki, Marmaray durakları neler? 2023 Güncel Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor? Marmaray aktarma durakları neler?
43 durağı bulunan Marmaray durak isimleri merak edildi. Anadolu ve Avrupa yakası arasında ulaşımı sağlayan Marmaray banliyö treninin durakları merak edildi. Peki, Marmaray durakları neler? 2023 Güncel Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor? Marmaray aktarma durakları neler? İşte detaylar haberimizde...
Halkalı İstasyonu
Mustafa Kemal İstasyonu
Küçükçekmece İstasyonu
Florya İstasyonu
Florya Akvaryum İstasyonu
Yeşilköy İstasyonu
Yeşilyurt İstasyonu
Ataköy İstasyonu
Bakırköy İstasyonu
Yenimahalle İstasyonu
Zeytinburnu İstasyonu
Kazlıçeşme İstasyonu
Yenikapı İstasyonu
Sirkeci İstasyonu
Üsküdar İstasyonu
Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
Söğütlüçeşme İstasyonu
Feneryolu İstasyonu
Göztepe İstasyonu
Erenköy İstasyonu
Suadiye İstasyonu
Bostancı İstasyonu
Küçükyalı İstasyonu
İdealtepe İstasyonu
Süreyya Plajı İstasyonu
Maltepe İstasyonu
Cevizli İstasyonu
Atalar İstasyonu
Başak İstasyonu
Kartal İstasyonu
Yunus İstasyonu
Pendik İstasyonu
Kaynarca İstasyonu
Tersane İstasyonu
Güzelyalı İstasyonu
Aydıntepe İstasyonu
İçmeler İstasyonu
Tuzla İstasyonu
Çayırova İstasyonu
Fatih İstasyonu
Osmangazi İstasyonu
Darıca İstasyonu
Gebze İstasyonu
Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.
Gebze Halkalı arasında Marmaray Hattı 43 duraktan oluşur. Mesafesi 72 km, seyahat süresi 109 dakikadır.
Pendik Sirkeci arasında 18 durak vardır. Mesafesi 31 km, seyahat süresi 46 dakikadır.
Kartal Yenikapı arasında 17 durak vardır. Mesafesi 30 km, seyahat süresi 45 dakikadır.
Maltepe Zeytinburnu arasında 15 durak vardır. Mesafesi 26 km, seyahat süresi 40 dakikadır.
Bostancı Kazlıçeşme arasında 10 durak vardır. Mesafesi 18 km, seyahat süresi 26 dakikadır.
Göztepe Bakırköy arasında 11 durak vardır. Mesafesi 19 km, seyahat süresi 29 dakikadır.
Tramvay Aktarması: Yenikapı ve Sirkeci
İdo'ya Aktarma: Yenikapı, Sirkeci
Metroya Aktarma: Ataköy, Ayrılıkçeşmesi, Bakırköy, Bostancı, Göztepe, Halkalı, İçmeler, Pendik,Sirkeci, Üsküdar ve Yenikapı Marmaray duraklarından Metroya aktarma yapılır.
Hızlı Tren Aktarma: Halkalı, Bakırköy, Kadıköy SöğütlüÇeşme, Bostancı ve Pendik duraklarından Hızlı Trene aktarma yapılabilir.