Marmaray durakları neler? 2023 Güncel marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasını birleştiren banliyö tren hattı Marmaray araştırılan konular arsında yer alıyor. Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze, Bakırköy, Bostancı, Pendik, Kartal, Kazlıçeşme, Küçükçekmece gibi duraklarının yanı sıra diğer durakları da araştırılıyor. Peki, Marmaray durakları neler? 2023 Güncel Marmaray durak isimleri nelerdir? Marmaray duraklar arası kaç dakika sürüyor? Marmaray aktarma durakları neler?