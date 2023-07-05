Marmaray durakları harita! Marmaray durak isimleri, saatleri nedir? Marmaray duraklar arası kaç dakika?

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MARMARAY DURAKLARI HARİTA

Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor? İstanbul Halkalı'dan Kalkan Marmaray Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Kocaeli'nde Darıca ve Gebze duraklarından geçmektedir. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.

Halkalı Marmaray, Gebze Marmaray, Kocaeli Gebze'den başlayıp İstanbul Halkalı'da son bulan Ulaşım Ağının 1. Durağıdır. Halkalı yönüne sonraki istasyon → Darıca'dır.

Bakırköy'deki Marmaray Durakları

Ataköy Marmaray Durağı, Bakırköy Durağı, Florya Durağı, Yenimahalle Durağı, Yeşilköy İstasyonu, Yeşilyurt Durağı,

İstanbul Fatih Marmaray Durakları

Sirkeci Marmaray, Yenikapı Marmaray,

Gebze Marmaray'ın Durakları

Çayırova Marmaray, Darıca Marmaray Durağı, Fatih İstasyonu, Gebze Marmaray, Osmangaziİstasyonu,

Kadıköy Marmaray Durakları

Ayrılık Çeşmesi Marmaray durağı, Bostancı İstasyonu, Erenköy İstasyonu, Feneryolu İstasyonu, Göztepe Marmaray, Söğütlüçeşme İstasyonu, Suadiye Durağı,

Kartal Marmaray'daki Duraklar

Atalar Durağı, Başak İstasyonu, Kartal Marmaray, YunusMarmaray,

Küçükçekmece Durakları

Küçükçekmece Marmaray, Mustafa Kemal İstasyonu,

Maltepe Marmaray Durakları

Cevizli İstasyonu, İdealtepe İstasyonu, Küçükyalı Marmaray, Maltepe Marmaray, Süreyya Plajı İstasyonu,

Pendik Marmaray'daki Duraklar

Güzelyalı Marmaray, Kaynarca Marmaray, Pendik Marmaray, Tersane İstasyonu,

Tuzla Marmaray'daki İstasyonlar

Aydıntepe Durağı, İçmeler İstasyonu, Tuzla Marmaray İstasyonu.

Üsküdar Marmaray Durakları

Üsküdar İstasyonu.

Zeytinburnu Durakları

Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu, Zeytinburnu Marmaray Durağı

Marmaray Aktarma Noktaları

Tramvay Aktarması: Yenikapı ve Sirkeci

İdo'ya Aktarma: Yenikapı, Sirkeci

Metroya Aktarma: Ataköy, Ayrılıkçeşmesi, Bakırköy, Bostancı, Göztepe, Halkalı, İçmeler, Pendik,Sirkeci, Üsküdar ve Yenikapı Marmaray duraklarından Metroya aktarma yapılır.

Hızlı Tren Aktarma: Halkalı, Bakırköy, Kadıköy SöğütlüÇeşme, Bostancı ve Pendik duraklarından Hızlı Trene aktarma yapılabilir.

MARMARAY DURAK İSİMLERİ?

Marmaray Durakları; TCDD'ye ait trenler ile Gebze Halkalı arasında İstanbul yolcusuna güvenilir seyahat sunan tren duruş istasyonlarıdır. Yolcu yoğunluğu açısından tercih edilen Marmaray Durakları isim listesi Halkalı, Küçükçekmece, Mustafa Kemal, Florya, Bakırköy, Zeytinburnu, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Tuzla, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik, Gebze duraklarıdır.

MARMARAY DURAKLAR ARASI KAÇ DAKİKA?

Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.

Marmaray banliyö trenleri ile Boğazı 4 dakikada geçer, 76,6 kilometrelik Gebze Halkalı arasını 108 dakikada tamamlayabilirsiniz.

Marmarayda Son seferler gece yarısından sonra, hafta içi ve hafta sonu olarak değişiklik göstermektedir. Hafta içi 15 dakika aralıklarla yapılan seferler hafta sonu Cuma ve Cumartesi akşamları yarım saat aralıklarla son sefere kadar çalışmaktadırlar.

Banliyö Trenleri, Gebze – Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Hatta Pendik – Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapar. Saat 21:00'den sonra Pendik hareketli trenlerin son durağı Zeytinburnu'dur. Saatler ile ilgili detaylı bilgi için Marmaray Sefer Saatleri Sayfamızı ziyaret ediniz.