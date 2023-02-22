Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Marmaray depreme dayanıklı mı? Marmaray kaç şiddetine kadar depreme dayanır? Marmaray depremde ne olur? sorularına yanıt aramakta.

Marmaray depreme dayanıklı mı? Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Marmaray depreme dayanıklı mı? Marmaray kaç şiddetine kadar depreme dayanır? Marmaray depremde ne olur? sorularına yanıt aramakta. İşte detaylar...

MARMARAY DEPREME DAYANIKLI MI?

2004 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray Projesi ile ilgili "Bu projenin bütün mühendislik hesapları 9 şiddetinde bir depreme göre yapıldı" açıklamasında bulunmuştur.

MARMARAY HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Marmaray veya B1 (Halkalı - Gebze & Ataköy - Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli ve Avrupa Yakası'ndaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakası'ndaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları Şubat 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Marmaray projesi kapsamında, batırma tüp tünel (1,4 kilometre (0,87 mi)), delme tüneller (toplam 9,4 kilometre (5,8 mi)), aç-kapa tüneller (toplam 2,4 kilometre (1,5 mi)), yer üstünde üçüncü bir hat, üç yeni yer altı istasyonu, 37 yer üstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), yeni işletim kontrol merkezi, depo sahaları, atölyeler, bakım tesisleri inşa edilmiş ve 440 vagonluk modern demiryolu araçları satın alınmıştır. Bu trenler şu an Halkalı - Gebze ve Ataköy - Pendik arası hizmet vermektedir.