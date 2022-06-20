Marmaray'da ne oldu? 20 Haziran Pazartesi Marmaray seferleri neden çalışmıyor, bozuldu mu? Marmaray Bostancı durağında ne oldu, intihar vakası mı var?

Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Akabinde seferler geçici olarak durduruldu. Vatandaşlar, Marmaray'da ne oldu? 20 Haziran Pazartesi Marmaray seferleri neden çalışmıyor, bozuldu mu? merak ediyor. Marmaray'da neler oldu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak?

MARMARAY'DA NE OLDU? (20 HAZİRAN PAZARTESİ 2022)

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda Ramazan Atilla Koyugöz, kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartıştıktan sonra bir anda raylara atladı.

İstanbul'un Marmaray Bostancı durağında gerçekleşen olayda, iddiaya göre genç yaşlarda bir kişi tren geldiği sırada raylara atladı. Duraktaki birçok yolcunun da şahit olduğu olayda, raylara atlayan kişinin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İSTASYONLARDA ÇOK SAYIDA YOLCU BİRİKTİ

Seferlerin durdurulması nedeniyle istasyonlarda hızla çok sayıda yolcu birikmeye başladı. İntihar eden gencin cansız bedeninin kaldırılması için savcının olay yerine gelmesinin beklendiği belirtildi.

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