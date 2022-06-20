Marmaray'da intihar eden kim? (VİDEO) Marmaray intiharı son durum ne? Bostancı Marmaray intiharı!

Marmaray'da intihar eden kim? Marmaray intiharı son dakika haberi olarak gündem geldi. Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı! Seferler çift yönlü olarak durduruldu. Peki, Marmaray'da intihar eden kim? Marmaray'da kim, neden intihar etti? Marmaray intiharı son durum ne? Bostancı Marmaray intiharı!

MARMARAY İNTİHARI SON DURUM

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı. Gencin durumu belirsizliğini korurken, seferler çift yönlü olarak durduruldu.

SEFERLER DURDURULDU

Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

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