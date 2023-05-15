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Marmaray'da kim intihar etti? SON DAKİKA Marmaray intiharı son durum ne?

Marmaray'da kim intihar etti? SON DAKİKA Marmaray intiharı son durum ne?

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Son dakika gelen bilgilere göre Marmaray'da intihar vakası yaşandığı iddia edildi. Peki Marmaray'da kim intihar etti? Marmaray intiharı son durum ne? İşte detaylar...

Marmaray'da kim intihar etti? Son dakika gelen bilgilere göre Marmaray'da intihar vakası yaşandığı iddia edildi. Peki Marmaray'da kim intihar etti? Marmaray intiharı son durum ne? İşte detaylar haberimizde...

MARMARAY'DA KİM İNTİHAR ETTİ?

Marmaray'da intihar girişimi yaşandığı açıklandı:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Marmaray'da kim intihar etti? SON DAKİKA Marmaray intiharı son durum ne?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Marmaray 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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