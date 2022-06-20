Marmaray'da kim intihar etti, Ramazan Atilla kimdir, kaç yaşında? 20 Haziran 2022 Marmaray durağında intihar eden kimdir, öldü mü, neden öldü?

20 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda Ramazan Atilla Koyugöz, kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartıştıktan sonra bir anda raylara atladı. Peki, Marmaray'da kim intihar etti, Ramazan Atilla kimdir? 20 Haziran 2022 Marmaray Bostancı durağında intihar eden kimdir, öldü mü, neden öldü? Ramazan Atilla kaç yaşında?

MARMARAY'DA KİM İNTİHAR ETTİ?

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında kız arkadaşıyla tartışan bir genç, kendini raylara atarak intihar etti. Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen genç kız sinir krizi geçirdi. Olay nedeniyle bir süre durdurulan Marmaray seferleri normale döndü. İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda Ramazan Atilla Koyugöz, kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartıştıktan sonra bir anda raylara atladı.

RAMAZAN ATİLLA KİMDİR?

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında kız arkadaşıyla tartışan Ramazan Atilla, raylara atlayarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

İSTASYONLARDA ÇOK SAYIDA YOLCU BİRİKTİ

Seferlerin durdurulması nedeniyle istasyonlarda hızla çok sayıda yolcu birikmeye başladı. İntihar eden gencin cansız bedeninin kaldırılması için savcının olay yerine gelmesinin beklendiği belirtildi.

SEFERLER BİR SÜRE DURDURULDU

Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com - Gündem