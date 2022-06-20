Marmaray'da kim intihar etti, neden intihar etti? (VİDEO) Marmaray intiharı son durum ne? Bostancı Marmaray intiharı!

Marmaray'da intihar eden kim? Marmaray intiharı son dakika haberi olarak gündem geldi. Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı! Seferler çift yönlü olarak durduruldu. Peki, Marmaray'da intihar eden kim? Marmaray'da kim, neden intihar etti? Marmaray intiharı son durum ne? Bostancı Marmaray intiharı!

MARMARAY İNTİHARI SON DURUM

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda Ramazan Atilla Koyugöz, kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartıştıktan sonra bir anda raylara atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

SEFERLER DURDURULDU

Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

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