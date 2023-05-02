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Marmaray'da intihar | Son dakika Marmaray seferleri neden durduruldu? Arıza mı var, neden gelmiyor? Yenikapı Marmaray'da intihar vakası

Marmaray'da intihar | Son dakika Marmaray seferleri neden durduruldu? Arıza mı var, neden gelmiyor? Yenikapı Marmaray'da intihar vakası

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Marmaray seferlerinde aksama yaşanmasının ardından Marmaray neden gelmiyor? Marmaray'da arıza mı var? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

Marmaray arızası mı var, neden gelmiyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

MARMARAY ARIZASI MI VAR?

Yoğunluğuyla bilinen Marmaray'ın Yenikapı durağında meydana gelen durum nedeniyle Kazlıçeşme-Sirkeci arası seferler tek yön olarak devam ediyor. Gelen bilgiler arasında Yenikapı durağında intihar vakası olduğu yer alıyor.

Marmaray seferlerinde aksama yaşanırken, intihar eden vatandaşın sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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