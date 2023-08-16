Marmaray'da gençlere "Kız arkadaşını öpemezsin" diyen şahıs hiç beklemediği bir tepki aldı

Marmaray'da bir gencin kız arkadaşını öptüğünü gören şahıs, treni birbirine kattı. Gençlere "Burada kız arkadaşını öpemezsin" diye bağıran şahıs, kimsenin kendisine destek olmamasına sinirlenerek "Sakin ol" diyerek araya girmeye çalışan yaşlılara da saldırdı.