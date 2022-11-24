Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Vatandaşlar Marmaray'ın neden geciktiğini araştırıyor. Peki, Marmaray çalışıyor mu? Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray neden gelmiyor?

İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerde gecikme yaşanması üzerine vatandaşlar Marmaray çalışıyor mu?, Marmaray neden gelmiyor?sorusunu arattı. Peki, Marmaray çalışıyor mu? Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray neden gelmiyor? İşte detaylar haberimizde...

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU? MARMARAY NEDEN GELMİYOR?

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"