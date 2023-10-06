6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz oldu. Bugün marmaray kullanacak olan vatandaşlar ise Marmaray bugün bedava mı? 6 Ekim Marmaray ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.

İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim günü marmaray, metrobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Marmaray bugün bedava mı? 6 Ekim Marmaray ücretsiz mi?

MARMARAY BUGÜN BEDAVA MI?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı olan Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

6 Ekim günü, İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle İETT ücretsiz olacak. Otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar Cuma günü 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

İETT'nin resmi sitesinde yer alan duyuru şöyle:

"6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."