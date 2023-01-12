İstanbul'un sıklıkla kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da 12 Ocak sabah saatlerinde geciken seferlerin ardından arama motorlarında Marmaray bozuldu mu? Marmaray neden geç geliyor, seferler ne zaman düzelecek? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Marmaray veya B1 (Halkalı - Gebze & Ataköy - Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sabah saatlerinde meydana gelen sefer aksaklıklarının ardından yolcular Marmaray bozuldu mu? Marmaray neden geç geliyor, seferler ne zaman düzelecek? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

MARMARAY BOZULDU MU?

12 Ocak sabahı Marmaray'da teknik arıza meydana gelmesi sebebiyle seferler gecikmeli olarak devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan anons ise şu şekilde; "Sayın yolcularımız; sinyalizasyon sisteminde oluşan teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli çalışmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir"