Ramazan bayramında toplu ulaşımı kullanmak isteyen kullanıcılar tarafından marmarayın çalışma saatlerini araştırmaktadır. Bayramda marmaray saat kaça kadar açık merak konusu oldu. Peki, Marmaray bayramda kaça kadar açık? Marmaray saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı sebebiyle toplu taşımalar ücretsiz olarak kullanabilmektedir. Bayramda toplu taşımayı kullanacak vatadandaşlar tarafından marmarayın çalışma saatleri araştırılmaktadır. Bayramda marmaray kaça kadar açık merak konusu oldu. Peki, Marmaray bayramda kaça kadar açık? Marmaray saat kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.

MARMARAY BAYRAMDA KAÇA KADAR AÇIK?

Marmaray trenleri 10 vagonlu setler ile Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla, Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletilmektedir.