Marmaray arızası giderildi mi? Ne zaman düzelecek?

Marmaray'da seferlerin aksaması sebebiyle mağdur olan vatandaşlar Marmaray'ın neden geciktiğini araştırıyor. Marmaray'ın Twitter hesabından açıklama geldi. Peki, Marmaray arızası giderildi mi? Marmaray ne zaman düzelecek?

İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerde gecikme yaşanması üzerine vatandaşlar Marmaray çalışıyor mu?, Marmaray neden gelmiyor? sorusunu arattı. Peki, Marmaray arızası giderildi mi? Marmaray ne zaman düzelecek? İşte detaylar haberimizde...

MARMARAY ARIZASI GİDERİLDİ Mİ?

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"