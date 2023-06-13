Marmaray arıza mı var? Son dakika! Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray'da ne oldu? Marmaray neden çalışmıyor?

İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerin durması üzerine vatandaşlar Marmaray arıza mı var? sorusunu arattı. Sıklıkla kullanılan Marmaray'da oluşan duraksamanın sebebi merak edildi. Marmaray arıza mı var? Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray'da ne oldu?

Marmaray arıza mı var? sorusu merak ediliyor. İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerin durması üzerine vatandaşlar Marmaray seferleri neden durdu? sorusunu arattı. Marmaray'da yaşanan duraksamanın sebebi araştırılıyor. Peki, Marmaray arıza mı var? Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray'da ne oldu? İşte merak edilenler...

MARMARAY ARIZA MI VAR?

İstanbul toplu taşıması olan Marmaray'da durakların aksaması hakkında yapılan resmi açıklama şöyle;

"Teknik bir sebeple Marmaray trenleri Kazlıçeşme - Ataköy arası tek yoldan işletilmekte, seferler bu nedenle gecikmeli olarak yapılmaktadır."