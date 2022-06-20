Marmaray arıza mı var? Son Dakika Marmaray seferleri durduruldu mu?

Marmaray arıza mı var? Marmaray seferlerinde aksama nedeniyle Marmaray ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar Marmaray arıza mı var? Marmaray arızalandı mı? Son Dakika Marmaray seferleri durduruldu mu? merak ediyor.İşte detaylar...

MARMARAY ARIZA MI VAR?

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:

Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.