Marmaray arıza mı var? Son Dakika Marmaray seferleri durduruldu mu?
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Marmaray seferlerinde aksama nedeniyle Marmaray ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar Marmaray arıza mı var? Son Dakika Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray arızalandı mı? merak ediyor.
Marmaray arıza mı var? Marmaray seferlerinde aksama nedeniyle Marmaray ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar Marmaray arıza mı var? Marmaray arızalandı mı? Son Dakika Marmaray seferleri durduruldu mu? merak ediyor.İşte detaylar...
MARMARAY ARIZA MI VAR?
Marmaray'ın resmi Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:
Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.
MARMARAY BOSTANCI DURAĞINDA NE OLDU?
İstanbul'un Marmaray Bostancı durağında gerçekleşen olayda, iddiaya göre genç yaşlarda bir kişi tren geldiği sırada raylara atladı. Duraktaki birçok yolcunun da şahit olduğu olayda, raylara atlayan kişinin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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