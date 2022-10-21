Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kalırken durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. Olay sonrası seferler bir süre Kazlıçeşme-Üsküdar durakları arasında tek hattan yapıldı. Peki, Marmaray açıldı mı? Marmaray ne zaman, saat kaçta açılacak? Marmaray seferleri başladı mı? İşte detaylar...

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Marmaray'ın Twitter'dan hesabından yapılan paylaşımda; "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" denildi. Peronda bir süre bekledikten sonra raylara yönelen bir şahsın, trenin altında kalarak can verdiği öğrenildi. Peki, Marmaray açıldı mı? Marmaray ne zaman, saat kaçta açılacak? Marmaray seferleri başladı mı? Detaylar haberimizde...

MARMARAY AÇILDI MI?

Ekiplerin çalışmaları sonrası Marmaray'dan yapılan son açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtilerek, "Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

MARMARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kalırken durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışmaları sonrası Marmaray'dan yapılan son açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtilerek, "Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.