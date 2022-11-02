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Marmaray acil durum ne? SON DAKİKA! Marmaray'da acil durum anonsu!

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Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. Peki, Marmaray acil durum ne? Marmaray seferleri neden durduruldu?

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Marmaray acil durum nedir? Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. Peki, Marmaray acil durum ne? Marmaray seferleri neden durduruldu? İşte detaylar...

MARMARAY ACİL DURUM NE?

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda tren seferleri durduruldu, yolcular ise acil durum anonsu geçilerek dışarı yönlendirildi. İstasyonda yapılan anonslarda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" denildi.

"PERONLARI TERK EDİN" ANONSU

İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

Marmaray acil durum ne? SON DAKİKA! Marmaray'da acil durum anonsu!

Marmaray acil durum ne? SON DAKİKA! Marmaray'da acil durum anonsu!

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