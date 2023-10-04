Eski adıyla Silivri Cezaevi İstanbul'da yer alan cezaevlerinden sadece biridir. Birçok tutuklu ve hükümlünün kalabildiği bu cezaevinde mahkumların çalışabilmesi için de alanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda mahkeme salonları da burada bulunmaktadır. Peki ama Marmara (Silivri) Cezaevi nerede, nasıl gidilir, yol tarifi al! Marmara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No'lu cezaevine nasıl gidilir?

Marmara (Silivri) Cezaevi nerede, nasıl gidilir, yol tarifi al! Marmara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No'lu cezaevine nasıl gidilir?

Marmara Cezaevi (resmî adı: Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü) veya eski adıyla Silivri Cezaevi,İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan ve yapımı 2008 yılında tamamlanan cezaevidir. 8 adet L tipi kapalı ceza infaz kurumundan oluşan "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü", Türkiye'nin en modern ve yüksek teknolojili, Avrupa'nın en büyük cezaevidir. Peki ama Marmara (Silivri) Cezaevi nerede, nasıl gidilir, yol tarifi al! Marmara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No'lu cezaevine nasıl gidilir? İşte detaylar…

MARMARA (SİLİVRİ) CEZAEVİ NEREDE, NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ AL!

Marmara Cezaevi İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan bir kapalı cezaevidir. Bu cezaevinin açık adresi Semizkumlar Mah. Marmara Ceza İnfaz Kurumları KampüsüMarmara Kapalı Ceza İnfaz KurumuSilivri / İSTANBUL'dur.

MARMARA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NO'LU CEZAEVİNE NASIL GİDİLİR?

Marmara (Silivri) Cezaevine ulaşım çok rahattır. D100 Karayolu üzerinde bulunan Semizkumlar Mah. sapağında girildikten sonra tabelalar sizi doğruca cezaevine götürmektedir. Girişte polis arama noktası bulunmaktadır ve cezaevine girerken saat, telefon, bıçak gibi cezaevine girmesi yasak olan eşyalarınızı emanete teslim etmelisiniz. Cezaevinin büyük bir otoparkı mevcuttur.