Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Böylece merak edilmekte olan Marmara Ereğlisi mi? Marmaraereğlisi mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki,Marmara Ereğlisi mi? Marmaraereğlisi mi? TDK'ye göre Marmaraereğlisi mi? nasıl yazılır? Marmaraereğlisi mi? nasıl yazılır?

Marmara Ereğlisi mi? Marmaraereğlisi mi? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Marmara Ereğlisi mi? Marmaraereğlisi mi? TDK'ye göre Marmaraereğlisi mi? nasıl yazılır? Marmaraereğlisi mi? nasıl yazılır?

MARMARA EREĞLİSİ Mİ? MARMARAEREĞLİSİ Mİ?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de " Marmara Ereğlisi " olarak kullanılan kelime oldu. Yeni karara göre Marmara Ereğlisi yerine Marmaraereğlisi yazacağız. İşte yapılan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)