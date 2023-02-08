Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar birçok sorunun cevabını merak ediyor. Peki, Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesi'nde deprem bekleniyor mu 2023? Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz Bölgesi'nde yeni deprem olacak mı? İşte ayrıntılar...

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MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM BEKLENİYOR MU 2023?

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: "400 binden fazla insanın can güvenliği yok"

Osmaniye'de 3 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından Kahramanmaraş için endişeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür şimdi de Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti. Marmara'nın tehdit altına girdiğini söyleyen Görür, "İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

3 Şubat'ta Osmaniye'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş için edişeli olduğunu söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV Ana Haber'de Marmara Bölgesi'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul'un korkuttuğunu, 400 binden fazla insanın can güvenliğinin olmadığını söyleyen Görür, "Marmara tehdit altına girdi. KİPTAŞ ve İBB'nin yaptığı araştırmalara göre, İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul depreme hazırlıklı değil. Bir an önce bu hazırlığı yapmak lazım. Hükümet ile İBB bir arada çalışması lazım çekişerek olmaz. İstanbul bizi korkutuyor. Son evreleri oynuyoruz. 2029'a kadar her an olmak kaydıyla deprem olma şansı yüzde 62." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Konu hakkında Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul'daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bu depremin büyük İstanbul depremini etkiler mi sorusuna Prof. Dr. Zeki Gündüz, "İkisi farklı fay hattı üzerinde iller. Bu yüzden olası İstanbul depremini etkileyebileceği pek mümkün değil" dedi.

MARMARA, EGE, İÇ ANADOLU, KARADENİZ BÖLGESİNDE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Birçok uzmanın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin bulunduğu fay hattı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın fay hattıyla aynı değil. Yani Maraş'taki fay hattı ile Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesindeki fay hatları farklıdır. Haliyle bu şehirler farklı fay hatları üzerinde bulundukları için Maraş'taki büyük deprem İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerleri yani Marmara, Ege, Karadeniz bölgelerini fazla etkilemez açıklamaları yapılmıştır. Çünkü uzmanlar bu fay hatlarının farklı fay hatları olduklarını belirtiyor.

Frank Hoogerbeets açıklaması:

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı.

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacakbu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" dedi.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.