Marmara deprem mi oldu? 4 Nisan Salı Marmara denizi deprem mi oldu?

Marmara deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Marmara'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Marmara deprem mi oldu? Az önce Marmara'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından Marmara'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Marmara deprem mi oldu? Az önce Marmara'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.7

Marmara DEPREM ŞİDDETİ NE?