AFAD ve Kandilli verilerine göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından büyüklüğü ve zamanı araştırılıyor. 24 Şubat Marmara, Tekirdağ deprem ne zaman oldu? 24 Şubat Marmara Denizi depremi şiddeti kaç? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Marmara Denizi'nde kaç büyüklüğünde deprem oldu? Tekirdağ'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler!

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MARMARA DENİZİ'NDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kandilli verilerine göre Marmara Denizi'nde 24 Şubat 2023 tarihinde saat 05.08 büyüklüğü 3.4 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 05.11'de büyüklüğü 2.1 olan bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.