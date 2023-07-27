Marmara Denizi'nde deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Temmuz Marmara'da deprem oldu mu? Az önce Marmara'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Marmara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? Bugün Marmara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Marmara'da deprem ve AFAD Marmara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Temmuz Marmara'da deprem mi oldu? Az önce Marmara'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Marmara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Marmara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? Bugün Marmara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Marmara'da deprem ve AFAD Marmara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Temmuz Marmara'da deprem mi oldu? Az önce Marmara'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.