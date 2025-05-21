Vatandaşlar, " Marmara Denizi'nde deprem mi oldu?", "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yetkili kurumlar, konuya ilişkin resmi açıklamalar yaptı. Gece saat 23.36 sularında meydana gelen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin çeşitli illerinde de hissedildi. Peki, Marmara Denizi'nde deprem mi oldu? 21 Mayıs deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

VALİ GÜL: BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."