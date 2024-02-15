Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli geminin son görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisi Batuhan A'nın limandan ayrılışına dair son görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Denizi'nin İmralı Adası'nın güney batısında 6 mürettabatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Cospat-Sarsat sistemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştı. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmesinin ardından ise ekipler, hızlı bir şekilde sinyalin kesildiği noktaya hareket etti. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ise 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin enkaz görüntüsüne 51 metre derinlikte ulaşıldı. Badalan Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrılan kargo gemisinin ise limandan ayrılışına dair son görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.