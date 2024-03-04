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Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Marmara'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi

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Marmara'da deprem mi oldu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Marmara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Marmara'da deprem ve AFAD Marmara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Marmara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Marmara yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Marmara son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Marmara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Marmara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Marmara'da deprem ve AFAD Marmara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Marmara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Marmara yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Marmara son depremler ve son dakika deprem haberleri!

MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Marmara'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi

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