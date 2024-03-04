Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Marmara'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi

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MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.