Marmara Denizi Balıkesir açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem geniş bir bölgede hissedildi. Peki, 7 Kasım Marmara Denizi'nde deprem mi oldu? Marmara'da deprem mi oldu?

Marmara'da deprem mi oldu? 7 Kasım Marmara Denizi'nde deprem mi oldu?

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Balıkesir açıkları olduğu belirtilirken, İstanbul'un yanı sıra çok sayıda şehirde hissedildi. Marmara'da deprem mi oldu?7 Kasım Marmara Denizi'nde deprem mi oldu?

MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir 3.1 kilometre açığında yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Harmanlı- Erdek açıkları olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 8.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.