Merak edilmekte olan Marmara'da deprem bekleniyor mu? Sorusu, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof Dr. Haluk Özener tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Peki, Marmara'da deprem bekleniyor mu? Marmara' deprem olacak mı, deprem riski var mı? Kandilli Rasathanesi müdürü açıkladı!

Yatpığı açıklamalarla Marmara'da deprem bekleniyor mu? Sorusuna yanıtlayaran Özener, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Japon bilim insanları ile birlikte 5 yıl önce Marmara fayının farklı özelliklerini anlamak için ölçümlere başladı. Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Peki, Marmara'da deprem bekleniyor mu? Marmara' deprem olacak mı, deprem riski var mı? Kandilli Rasathanesi müdürü açıkladı!

MARMARA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof Dr. Haluk Özener, Japon bilim insanlarıyla birlikte Marmara Denizi'nin dibine yerleştirdikleri sismometrelerle ölçümler yaptıklarını söyleyerek uyarılarda bulundu. Marmara'nın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Özener, "Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli." ifadelerini kullandı.

"HER AN 7 ÜZERİ DEPREM OLABİLİR"

Özener, "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların güvenliği ve mevcut durumunu tespit eden çalışması var. 6 Şubat'tan önce ve sonra yapılan başvurular arasında devasa fark var. Bu da bizim toplumumuzun yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması." diye konuştu.