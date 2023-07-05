Marmara Bölgesi illeri isimleri: Marmara Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Marmara Bölgesi haritası! Marmara'da bulunan iller nelerdir?

Ülkemizin en kalabalık bölgelerinden birisi olan Marmara Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Marmara Bölgesi'nde ise toplamda 11 il bulunuyor. Peki, Marmara bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Marmara Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Marmara Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...

Marmara Bölgesi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'ine karşı gelir. Marmara Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Marmara Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Marmara Bölgesi haritası! Marmara'da bulunan iller nelerdir? Marmara Bölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...

MARMARA BÖLGESİ NEREDE, HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Marmara Bölgesi Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.

Marmara Bölgesi haritadaki yerleri:

MARMARA BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLLERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Marmara Bölgesi'nde toplamda 11 il bulunmaktadır.

Marmara Bölgesi illeri isimleri şöyle:

- İstanbul - Edirne - Kırklareli - Tekirdağ - Çanakkale - Kocaeli - Yalova - Sakarya - Bilecik - Bursa - Balıkesir

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK İLİ NERESİ?

Marmara Bölgesinin en büyük kenti İstanbul'dur. Marmara Bölgesindeki en küçük kenti ise Yalova'dır.

MARMARA DENİZİ'NE KIYISI BULUNAN İLLER NERESİ?

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan toplam 7 il vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- İstanbul

- Tekirdağ

- Çanakkale

- Balıkesir

- Bursa

- Yalova

- Kocaeli