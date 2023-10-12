2023 Ekim ayında marketlerde büyük indirim kampanyası başlıyor. Başta Tarım Kredi marketler olmak üzere BİM, A101, ŞOK, Migros'ta kampanya yapılacak. Yüzde 50'ye varan indirimlerle enflasyonla mücadeleye destek sağlanacak. Peki, marketlere indirim geldi mi? Marketlere indirim ne zaman gelecek? Yüzde 50 indirim hangi marketlerde var? İşte merak edilen soruların cevapları...

Marketlere indirim geldi mi, ne zaman gelecek? 2023 Ekim yüzde 50 indirim hangi marketlerde var?

2023 Ekim ayında marketlerde büyük indirim kampanyası başlıyor. Başta Tarım Kredi marketler olmak üzere BİM, A101, ŞOK, Migros'ta kampanya yapılacak. Yüzde 50'ye varan indirimlerle enflasyonla mücadeleye destek sağlanacak. Peki, marketlere indirim geldi mi? Marketlere indirim ne zaman gelecek? Yüzde 50 indirim hangi marketlerde var? İşte merak edilen soruların cevapları...

Enflasyonla mücadelede marketlere destek çağrısının ardından marketlere indirim geldi mi? Marketlere indirim ne zaman gelecek? 2023 Ekim ayında birçok markette yüzde 50'ye varan indirim kampanyası yapılacak. Tarım Kredi'den yapılan açıklamanın ardından kampanyaya diğer marketler de katılacak. Peki, yüzde 50 indirim hangi marketlerde var?

MARKETLERE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası 16 Ekim'de başlayacak.

Kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri indirimli olacak. Deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde de yüzde 50 indirim yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM HANGİ MARKETLERDE VAR?

BİM, A101, ŞOK ve Migros da indirim kampanyasına katılacağını duyurdu. Zincir marketler mevcut indirimlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile yeni kampanya başlatacak.

BİM, Ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını duyurdu. Şirketten "Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı.

Migros başlatacağı kampanyayla 12 Ekim'den başlayarak Kasım sonuna kadar 15 bini aşkın üründe yüzde 20-50 indirimler sunacağını açıkladı.

A101 marketleri mevcut kampanyalarına ek olarak tüm ürün kategorilerinde düzenli indirim yapılacağını duyurdu.

ŞOK Marketlerden yapılan açıklamada, Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapılacağı belirtildi.

Marketlerin yüzde 50 indirim kampanyasını takip etmek için aktüel katalogları incelemekte fayda bulunuyor.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA İNDİRİM YAPILACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde gıda perakendecilerine indirim çağrısı yapmış ve "Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" demişti.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Borsaya kote firmalarımızın rakamlarından da açıkça görülebileceği gibi sektörümüz oyuncuları ekonomik modelimiz gereği yüzde 2-3,5 bandında çok düşük net karlılıklarla çalışmakta. Bu sebeple bu mücadeleyi tedarikçilerimizin desteği olmadan yapamayız. Tüm paydaşlarımızdan enflasyonla topyekün mücadele kapsamında ülkemizin orta vadeli planına uyumlanma, maliyetlerinde verimlilik ve yaptığımız ve yapacağımız indirimlerde destek beklediğimizi açıkça ifade etmeliyim." açıklamasını yapmıştı.

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