Marketler ne zaman açılıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaçta açılıyor? 1 EYLÜL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

1 Eylül tarihinde marketlerin açılış saatleri merak konusu oldu. A101, ŞOK ve BİM gibi popüler marketlerin hangi saatlerde hizmet vereceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 1 Eylül tarihli market çalışma saatleri!

Marketler ne zaman açılıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Zincir marketlerden alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından A101, ŞOK ve BİM'in saat kaçta açıldığı araştırılmaktadır. BİM, A101 ve Şok market saat kaçta açılacak merak konusu oldu. Peki, Marketler ne zaman açılıyor? A101, ŞOK, BİM saat kaçta açılıyor? Detaylar haberimizde...

A101 AÇILIŞ SAATLERİ

A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM AÇILIŞ SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir. BİM her sabah saat 09.00'da, her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır. BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK AÇILIŞ SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.