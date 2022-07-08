Kurban Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Marketler bayramın 1. günü açık mı sorusu gündeme geliyor. Kurban Bayramı 9- 12 Temmuz arası tatil olup marketler bayramın 1. günü açık mı araştırılıyor. Marketler bayramın 1. günü açık mı? Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Detaylar haberimizdedir….

MARKETLER BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda birçok market normal çalışma düzenine devam edecek. Ancak zincir marketlerin çalışma saatini şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

BİM bayramın birinci ve ikinci günü kapalıyken üçüncü günü hizmet vermeye başlayacaktır. A101 bayramın birinci günü kapalıyken ikinci gün hizmet vermeye devam edecektir. ŞOK bayram boyunca hizmet vermektedir.