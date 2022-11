A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Sorusu ve bu marketlerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilen sorulardan birisi de zincir marketlerin öğle arası var mı? Sorusu oluyor. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen ve gün içerisinde sıklıkla araştırılmakta olan A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor? Sorularını yanıtladık. İşte, MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketlerin açılış saatleri bölgelere göre ve birçok farklı etkene göre değişiklik gösterebilmektedir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Pandemi sürecinin getirdiği yasaklar ve kısıtlamalar sebebi ile birlikte birçok marketin çalışma saatleri farklılık gösterdi. A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.