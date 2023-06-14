Marketlerin çalışma saatleri, farklı zincirler ve bölgeler arasında değişiklik gösterebilir. Genel olarak marketler sabah saat 08:00 veya 09:00 gibi açılmakta ve akşam saat 20:00 veya 21:00 gibi kapanmaktadır. 14 Haziran 2023 tarihindeki market açılış ve kapanış saatleri için detayları sizler için derledik. Market açılış saatleri: BİM, Migros, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor?

Market açılış saatleri, merak edilen konular arasında yer alıyor. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi marketler genellikle sabah saat 08:00 veya 09:00 gibi açılıyor ve akşam saat 20:00 veya 21:00 gibi kapanıyor. Ancak, çalışma saatleri zincirler ve bölgeler arasında değişiklik gösterebilir. Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan "Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtları için ilgili marketlerin resmi internet siteleri veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek en doğru bilgilere ulaşmanızı sağlar. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri de farklılık gösterebilir. 14 Haziran 2023 tarihindeki market açılış ve kapanış saatleri için detayları derledik.

MARKET AÇILIŞ SAATLERİ

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 08.00 ile 21.00 arasında olabilmektedir.

BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.

CARREFOUR KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.