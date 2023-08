Mark Zuckerberg vs Elon Musk ne zaman? Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü ne zaman, nerede yayınlanacak, CANLI İZLE!

Her gün milyonlarca kullanıcının kullandığı Instagram ve Twitter bugünlerde CEO'ların kavgasıyla gündeme geliyor. Geçmişte Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet eden Musk yaptığı yeni bir açıklamayla kafes dövüşü hakkında detayları paylaştı. Peki, Mark Zuckerberg vs Elon Musk ne zaman? Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü ne zaman, nerede yayınlanacak? Musk Zuckerberg kafes dövüşü canlı izle!

Elon Musk, Twitter'ı satın alarak adını "X" olarak değiştirmiş ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile yapacakları dövüşün bu yeni platformda yayımlanacağını duyurdu. Zuckerberg ise, dövüşe hazır olduğunu ve 26 Ağustos'u önerdiğini, ancak Musk'tan henüz bir onay alamadığını belirtti.

Dün X hesabından bir dizi paylaşım yapan Musk, "Tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Spor salonuna gitmek için zamanım yok, bu yüzden işte ağırlık çalışıyorum."

Musk'a cevap olarak Zuckerberg ise, dövüşün daha güvenilir ve zaten vakıflara bağış yapılabilen bir platformda yayınlanmasının daha iyi olabileceğini ifade etti.

Eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk, Facebook'un ana şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün X'ten canlı yayınlanacağını duyurdu.

Musk, Las Vegas'ta yapılması planlanan maçın gelirinin gazilere bağışlanacağını belirtti.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ??.



All proceeds will go to charity for veterans.