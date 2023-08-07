Mark Zuckerberg vs Elon Musk ne zaman? Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü ne zaman, nerede yayınlanacak, CANLI İZLE!

Twitter'ı satın alarak adını X'e çeviren Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'le yapacağı dövüşü hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Milyonlarca insanın merakla beklediği dövüş hakkında sosyal medyada Mark Zuckerberg vs Elon Musk ne zaman? Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü ne zaman, nerede yayınlanacak? Musk Zuckerberg kafes dövüşü canlı izle! Sorularına cevap aranıyor İşte detaylar…

Her gün milyonlarca kullanıcının kullandığı Instagram ve Twitter bugünlerde CEO'ların kavgasıyla gündeme geliyor. Geçmişte Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet eden Musk yaptığı yeni bir açıklamayla kafes dövüşü hakkında detayları paylaştı. Peki, Mark Zuckerberg vs Elon Musk ne zaman? Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü ne zaman, nerede yayınlanacak? Musk Zuckerberg kafes dövüşü canlı izle!

MARK ZUCKERBERG VS ELON MUSK NE ZAMAN?

Elon Musk, Twitter'ı satın alarak adını "X" olarak değiştirmiş ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile yapacakları dövüşün bu yeni platformda yayımlanacağını duyurdu. Zuckerberg ise, dövüşe hazır olduğunu ve 26 Ağustos'u önerdiğini, ancak Musk'tan henüz bir onay alamadığını belirtti.

Dün X hesabından bir dizi paylaşım yapan Musk, "Tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Spor salonuna gitmek için zamanım yok, bu yüzden işte ağırlık çalışıyorum."

Musk'a cevap olarak Zuckerberg ise, dövüşün daha güvenilir ve zaten vakıflara bağış yapılabilen bir platformda yayınlanmasının daha iyi olabileceğini ifade etti.

MARK ZUCKERBERG VS ELON MUSK KAFES DÖVÜŞÜ BELLİ OLDU MU?

Eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk, Facebook'un ana şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün X'ten canlı yayınlanacağını duyurdu.

Musk, Las Vegas'ta yapılması planlanan maçın gelirinin gazilere bağışlanacağını belirtti.