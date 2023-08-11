Mark Zuckerberg - Elon Musk kafes dövüşü ne zaman? Mark Zuckerberg - Elon Musk kafes dövüşü iptal mi edildi?

Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında bir kafes dövüşü tartışması yaşanıyor. Musk, geçtiğimiz ay Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmiş ve detayları Twitter üzerinden paylaşmıştı. Ancak Musk, dövüş öncesi sağlık durumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Zuckerberg ise konuyla ilgili henüz bir yanıt vermedi. İkilinin yakın zamanda kafes dövüşü hakkında ortak bir duyuru yapması bekleniyor.

Her gün milyonlarca kullanıcının kullandığı Instagram ve Twitter bugünlerde CEO'ların kavgasıyla gündeme geliyor. Geçmişte Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet eden Musk yaptığı yeni bir açıklamayla kafes dövüşü hakkında detayları paylaştı. Peki, Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede? Mark Zuckerberg vs Elon Musk kafes dövüşü belli oldu mu, ne zaman, nereden izlenir?

MARK ZUCKERBERG - ELON MUSK KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

Teknoloji dünyasının renkli yüzlerinden biri olan Elon Musk, geçtiğimiz ay Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etti. Geçtiğimiz günlerde kafes dövüşü için Twitter'da canlı yayın yapacağını açıklayan Musk, yeni açıklamasıyla gündeme geldi. Fakat kafes dövüşünün detayları henüz paylaşılmamıştı. Daha sonra yapılan açıklama ile kafes dövüşü iptal edildi.

MARK ZUCKERBERG - ELON MUSK KAFES DÖVÜŞÜ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Geçtiğimiz günlerde kafes dövüşü için Twitter'da canlı yayın yapacağını açıklayan Musk, yeni açıklamasıyla gündeme geldi.

Elon Musk: "Kafes dövüşü yerine asil bir tartışma ortamı istiyorum."

Geçtiğimiz günlerde kafes dövüşü ile ilgili konuşan Musk, bir tarih belirlemeden önce boynunu ve sırtının üst kısmını muayene ettirmesi gerektiğini söyledi. Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, "Dövüş gerçekleşmeden önce muayene olmalıyım. Ameliyat gerekebilir, sağlık durumum bu hafta belli olacak." ifadelerine yer verdi.