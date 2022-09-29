Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen sanatçı Mark Eliyahu'nun İstanbul'da vereceği konser merak konusu oldu. Sosyal medyada Mark Eliyahu konseriyle ilgili paylaşımlardan sonra Mark Eliyahu konseri nerede? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Mark Eliyahu konseri ne zaman, nerede? Mark Eliyahu konseri saat kaçta? İşte detaylar...

Şarkıları ve eserleri dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen Mark Eliyahu'nun İstanbul'da vereceği konser merak konusu oldu. Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen sanatçı Mark Eliyahu konseriyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü müzisyenin konserinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, Mark Eliyahu konseri ne zaman, nerede? Mark Eliyahu konseri saat kaçta? Detaylar haberimizde...

MARK ELİYAHU KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Üsküdar Belediyesi, 2022-2023 kültür-sanat sezonunu, ünlü müzisyen Mark Eliyahu konseri ile açtı. İstanbul'un dört bir yanından binlerce müzikseverin izlediği konser, Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Kamança sanatçısı Eliyahu, konserde aralarında "Journey", "Endlees", "Tribe", "Drops", "Coming Back", "Sands", "The Magnificent Nine"ın da olduğu bestelerini seslendirdi.

MARK ELİYAHU KONSERİ SAAT KAÇTA?

Mark Eliyahu'nun konseri 28 Eylül'de saat 20.30'da Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.