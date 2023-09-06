Marius Sumudica, Gaziantep FK'ye geri döndü

Gaziantep FK'de Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Marius Sumudica getirildi. Sumudica daha önce 2019-2021 yılları arasında kırmızı-siyahlı ekibi çalıştırmıştı. Saha içi ve dışındaki hal tavırlarıyla bir fenomen haline dönüşen Rumen çalıştırıcı, 1.5 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü.

Süper Lig'de 4'te 0 yapan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlı ekipte göreve Marius Sumudica getirildi.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP KARİYERİ

Daha önce 1.5 yıl Gaziantep FK'yi çalıştıran Sumudica, kırmızı-siyahlılarla 51 maça çıkmıştı. Rumen hoca bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 mağlubiyet alarak 1.55'lik puan ortalaması tutturmuştu.