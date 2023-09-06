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Marius Sumudica, Gaziantep FK'ye geri döndü

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Gaziantep FK'de Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Marius Sumudica getirildi. Sumudica daha önce 2019-2021 yılları arasında kırmızı-siyahlı ekibi çalıştırmıştı. Saha içi ve dışındaki hal tavırlarıyla bir fenomen haline dönüşen Rumen çalıştırıcı, 1.5 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü.

Süper Lig'de 4'te 0 yapan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlı ekipte göreve Marius Sumudica getirildi.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Marius Sumudica, Gaziantep FK'ye geri döndü

GAZİANTEP KARİYERİ

Daha önce 1.5 yıl Gaziantep FK'yi çalıştıran Sumudica, kırmızı-siyahlılarla 51 maça çıkmıştı. Rumen hoca bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 mağlubiyet alarak 1.55'lik puan ortalaması tutturmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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