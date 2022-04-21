Mariupol nerede? Mariupol hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Mariupol haritası ve konumu!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan askeri hareketlilik sonrası gündeme gelen Mariupol şehri vatandaşlar merak konusu oldu. Peki, Mariupol hangi ülkede? Mariupol haritası ve konumu neresi? Mariupol nerede?
Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Mariupol nerede? Mariupol hangi ülkede? Ukrayna Mariupol haritası ve konumu konuları araştırıldı.
MARİUPOL NEREDE?
Mariupol ve Sovyet döneminin bazı zamanlarında: Zhdanov/ JdanovUkrayna'da bir şehir.
Donetsk Oblastı'nın 500.000 nüfuslu şehridir (2007).
Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir.
Haberler.com - Gündem