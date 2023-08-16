Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Maribor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı. Takım, Slovenya'da oynanacak olan maç için İstanbul'da son antrenmanını yaptı. Peki, Maribor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

17 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Maribor- Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Maribor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

17 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Maribor- Fenerbahçe karşılaşması saat 21:15'de Maribor'da, Ljudski vrt Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Maribor- Fenerbahçe karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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FENERBAHÇE, MARİBOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahada koşu, ısınma ve pas yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek ve karşılaşma için son antrenmanını müsabakanın oynanacağı statta yapacak.