Maribor-Fenerbahçe 11'leri! Maribor Fenerbahçe maç kadrosu 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe 11'inde kimler var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaşacak. Peki Maribor Fenerbahçe maç kadrosu 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe 11'i kimler var? İşte Maribor Fenerbahçe 11'leri!

Maribor Fenerbahçe 11'leri! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaşacak. Peki Maribor Fenerbahçe maç kadrosu 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe 11'i kimler var? İşte Maribor Fenerbahçe 11'leri haberimizde...

MARİBOR - FENERBAHÇE 11'LERİ

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına çıkıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Maribor: Jug, Urata, Uskokovic, Watson, Milec, Pihler, Lorber, Repas, Skuka, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi

RAKİP BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'YE BERABERLİK YETİYOR

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

MARIBOR'UN İŞİ ZOR

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.