Maribor - FC Tiraspol ne zaman hangi kanalda? Maribor - FC Tiraspol şifresiz mi? Maribor - FC Tiraspol hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Botev Plovdiv - APOEL karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Maribor - FC Tiraspol şifresiz mi? Maribor - FC Tiraspol hakemi kim? Maribor - FC Tiraspol ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

MARİBOR - FC TİRASPOL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Botev Plovdiv - APOEL, UEFA Şampiyonlar maçı, 20-07-2022 Çarşamba günü saat 21.15'te oynanacak.

MARİBOR - FC TİRASPOL HANGİ KANALDA?

Botev Plovdiv - APOEL UEFA Şampiyonlar maçı Bilyoner TV kanalından yayınlanacak.