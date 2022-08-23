Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mariam Kavakcı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mariam Kavakcı kaç yaşında, nereli? Mariam Kavakcı hayatı ve biyografisi! Mariam Kavakcı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkatleri çeken Mariam Kavakcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Mariam Kavakcı kimdir? Mariam Kavakcı kaç yaşında, nereli? Mariam Kavakcı hayatı ve biyografisi!

MARİAM KAVAKCI KİMDİR?

Medyada 'konuşma dili patoloğu' ve 'iş kadını' olarak tanıtılıyor. Kavakçı'nın araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunduğu ve 2017 yılında, Texas Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlanan genelge ile göreve getirilen Mariam Kavakcı, 1999'da TBMM'de yaşanan başörtüsü krizi sırasında tanınan ve bir süre önce Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı'nın kızıdır



