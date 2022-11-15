Mardin, Van, Batman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
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TOKİ kura sonuçları beli olmaya başladı. TOKİ Van'da 3 bin 200, Mardin'de 2 bin 400, Şırnak'ta bin 450, Batman'da bin 750, Siirt'te 950, Bitlis'te bin, Hakkari'de 809 konut yapacak. 14 Eylül'de başlayan sosyal konut başvuruları 31 Ekim'de tamamlandı. Kura çekilişleri Batman'da 9 Kasım'da, Mardin'de 10-11 Kasım, Van'da 11-12 Kasım'da yapıldı. Vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Batman, Mardin, Van kura sonuçları beli oldu mu? İşte detaylar....
Türkiye'de 81 il genelinde gerçekleşecek olan projenin ilki Şırnak ve Ardahan için başladı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. Batman, Mardin ve Van TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilen çekilişle sona erdi. İşte, TOKİ Batman, Mardin ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ….
- Eyvez Akın
- Vetha Ekmez
- Naif Orhan
- Müjdet Ömeroğlu
- Abdullatif Özdemir
- Kadriye Bozan
- Erhan Arıkan
- Sultan Ceylan
- Tevfik Gezer
Mardin Artuklu konut kura sonuçları:
Cahit Çağıran
- Abdülkadir Kadiroğlu
- Vedat Çetin
- Mehmet Nezir Acar
- Mehmet Acar
- Hasan Çelik
- Lokman Kılıç
- Selami Öztürk
- Cemal Bulut
- Leyla Yılmaz
- Nura can
- Hayreddin Layık
- Berfin Aksoy
- Zeynep Kaya
TOKİ Van Edremit kura sonuçları :
- Abdulhadi Döner
- Hamza Pınaroğlu
- Sabri Baydur
- İbrahim Bayram
- Fahrettin Safer
- Zübeyde Sinan
Aysel Alıcı
- Muhammed Sait Polat
- Ebubekir Köseoğlu
- Halit Okay
- Fatma Arvas
- Fatma Basuk
- Kadir Gökdemir
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Siirt kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.