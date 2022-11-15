Mardin, Van, Batman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları beli olmaya başladı. TOKİ Van'da 3 bin 200, Mardin'de 2 bin 400, Şırnak'ta bin 450, Batman'da bin 750, Siirt'te 950, Bitlis'te bin, Hakkari'de 809 konut yapacak. 14 Eylül'de başlayan sosyal konut başvuruları 31 Ekim'de tamamlandı. Kura çekilişleri Batman'da 9 Kasım'da, Mardin'de 10-11 Kasım, Van'da 11-12 Kasım'da yapıldı. Vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Batman, Mardin, Van kura sonuçları beli oldu mu? İşte detaylar....

Türkiye'de 81 il genelinde gerçekleşecek olan projenin ilki Şırnak ve Ardahan için başladı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. Batman, Mardin ve Van TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilen çekilişle sona erdi. İşte, TOKİ Batman, Mardin ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ….

BATMAN TOKİ KURA SONUÇLARI KAZANANLAR KİMLER?

Eyvez Akın

Vetha Ekmez

Naif Orhan

Müjdet Ömeroğlu

Abdullatif Özdemir

Kadriye Bozan

Erhan Arıkan

Sultan Ceylan

Tevfik Gezer

MARDİN TOKİ KURA SONUÇLARI KAZANANLAR KİMLER?

Mardin Artuklu konut kura sonuçları:

Cahit Çağıran

Abdülkadir Kadiroğlu

Vedat Çetin

Mehmet Nezir Acar

Mehmet Acar

Hasan Çelik

Lokman Kılıç

Selami Öztürk

Cemal Bulut

Leyla Yılmaz

Nura can

Hayreddin Layık

Berfin Aksoy

Zeynep Kaya

VAN TOKİ KURA SONUÇLARINI KAZANANLAR KİMLER?

TOKİ Van Edremit kura sonuçları :

Abdulhadi Döner

Hamza Pınaroğlu

Sabri Baydur

İbrahim Bayram

Fahrettin Safer

Zübeyde Sinan

Aysel Alıcı

Muhammed Sait Polat

Ebubekir Köseoğlu

Halit Okay

Fatma Arvas

Fatma Basuk

Kadir Gökdemir

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Siirt kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.