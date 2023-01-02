Mardin'de yaşanan feci kazada kaç kişi vefat ettiği ve Mardin trafik kazası nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. Mardin trafik kazasında kaç kişi öldü ve Mardin kaza nasıl oldu, son durum ne olduğu gündeme geliyor. Peki, Mardin trafik kazasında kaç kişi öldü? Mardin kaza nasıl oldu, son durum ne?

Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi. Ardından, Mardin trafik kazasında kaç kişi öldü ve Mardin kaza nasıl oldu, son durum ne olduğu gündeme geliyor. Mardin trafik kazasında kaç kişi öldü? Mardin kaza nasıl oldu, son durum ne? soruları gündeme geliyor. Mardin trafik kazasında kaç kişi öldü? Mardin kaza nasıl oldu, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

MARDİN TRAFİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir servis aracı, sabah saatlerinde Midyat- Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza ile ilgili adli tahkikat başlattı.

MARDİN KAZA NASIL OLDU?

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

MARDİN TRAFİK KAZASINDA SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili olarak " Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır." açıklamasında bulundu. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı. "Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.