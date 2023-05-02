Mardin sokağa çıkma yasağı SON DAKİKA! Mardin sokağa çıkma yasağı nedir?

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MARDİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon nedeniyle Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

MARDİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 Mahalle ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."